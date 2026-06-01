Bram

FESTIVAL IDÉAL

Bram Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Les 27 et 28 juin 2026, le Festival Idéal est de retour pour une quatrième édition, avec la ferme intention de faire circuler la littérature, le théâtre, la poésie, la musique, le chant, la lecture à haute-voix et de favoriser la rencontre entre les textes, les artistes et les publics, durant tout un week-end dans plusieurs lieux emblématiques bramais.

Pour cette nouvelle édition, le Festival Idéal vous invite à un voyage autour du thème La Méditerranée dans le cœur une traversée de récits, de chants, de langues et d’émotions portée par des artistes, auteurs et musiciens venus partager leurs créations.

De la France à l’Italie, de la Grèce au Maroc, de l’Algérie à l’Espagne, laissez-vous embarquer dans un programme riche en découvertes.

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Bram 11150 Aude Occitanie +33 4 68 24 40 66 culture@villedebram.fr

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English :

On June 27 and 28, 2026, the “Festival Idéal” returns for its fourth edition, with the firm intention of promoting literature, theater, poetry, music, song, and readings, and to foster encounters between texts, artists, and audiences over the course of an entire weekend at several iconic venues in Brame.

For this new edition, the Festival Idéal invites you on a journey centered on the theme “The Mediterranean in the Heart”: a journey through stories, songs, languages, and emotions brought to life by artists, authors, and musicians who have come to share their creations.

From France to Italy, from Greece to Morocco, from Algeria to Spain, let yourself be swept away by a program rich in discoveries.

L’événement FESTIVAL IDÉAL Bram a été mis à jour le 2026-06-16 par