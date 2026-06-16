SON ET LUMIÈRE LE BAPTÊME DU FEU Bram jeudi 30 juillet 2026.

Bram

SON ET LUMIÈRE LE BAPTÊME DU FEU

2 Rue des Écoles Bram Aude

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Du 30 juillet au 1er août, l’association Mission 112 invertira le parc des Essars pour 3 soirs d’affilée et vous proposera un show son et lumière pédagogique et solidaire autour de l’univers des pompiers, mêlant spectacle vivant, projections et effets spéciaux.

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2 Rue des Écoles Bram 11150 Aude Occitanie

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English :

From July 30 to August 1, the Mission 112 association will take over Essars Park for three consecutive evenings and present an educational and community-focused sound and light show centered on the world of firefighters, combining live performances, projections, and special effects.

L’événement SON ET LUMIÈRE LE BAPTÊME DU FEU Bram a été mis à jour le 2026-06-16 par