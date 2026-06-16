SON ET LUMIÈRE LE BAPTÊME DU FEU Bram
SON ET LUMIÈRE LE BAPTÊME DU FEU Bram samedi 1 août 2026.
Bram
SON ET LUMIÈRE LE BAPTÊME DU FEU
2 Rue des Écoles Bram Aude
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Du 30 juillet au 1er août, l’association Mission 112 invertira le parc des Essars pour 3 soirs d’affilée et vous proposera un show son et lumière pédagogique et solidaire autour de l’univers des pompiers, mêlant spectacle vivant, projections et effets spéciaux.
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2 Rue des Écoles Bram 11150 Aude Occitanie
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English :
From July 30 to August 1, the Mission 112 association will take over Essars Park for three consecutive evenings and present an educational and community-focused sound and light show centered on the world of firefighters, combining live performances, projections, and special effects.
L’événement SON ET LUMIÈRE LE BAPTÊME DU FEU Bram a été mis à jour le 2026-06-16 par
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