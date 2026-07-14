Informations pratiques

Festival I’m From Rennes : Un Weekend à la Cité Salle de La Cité Rennes 10 – 12 septembre Ille-et-Vilaine

10€

La rentrée de la scène rennaise : 15e édition du 9 au 12 septembre 2026

☀️ L’édition 2025 de I’m from Rennes a été celle de l’apprentissage de l’humilité… et de l’humidité ! Cette édition aura été difficile, pour l’équipe comme pour le public venu nous voir malgré tout, malgré le vent, la pluie, les plans B improvisés pour préserver les spectacles coûte que coûte…

➡️ Le concept de I’m From Rennes est exigeant : Permettre à toutes et tous d’accéder à des concerts de qualité, portés par des artistes du territoire, dans des lieux atypiques ou originaux. Mais cette gratuité a un coût, et 2025 nous a montré où se situent les limites. Nous ne pouvions pas continuer à proposer une programmation ambitieuse et à inviter dignement les artistes en ignorant cette réalité.

Alors, 2026 sera une édition de changement. Cette édition doit poser des bases saines, plus solides, pour que le festival et l’association puissent se projeter sereinement dans les années à venir.

Voilà pourquoi investir la salle de la Cité nous a paru une évidence. S’y installer, c’est renouer avec ce patrimoine culturel et artistique, le faire vivre et inscrire le festival dans cette continuité.

Alors oui, I’m From Rennes mute. Le changement dans le respect de la continuité, c’est pour nous la meilleure façon d’évoluer. Et cela ne se fera pas sans vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-10T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-12T23:55:00.000+02:00

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Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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