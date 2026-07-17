Festival I’m From Rennes : Un Weekend à la Cité, Salle de La Cité, Rennes
jeudi 10 septembre 2026 · Salle de La Cité · Rennes
Informations pratiques
Festival I’m From Rennes : Un Weekend à la Cité 10 – 12 septembre Salle de La Cité Ille-et-Vilaine
10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T19:30:00+02:00 – 2026-09-10T23:55:00+02:00
Fin : 2026-09-12T19:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:55:00+02:00
☀️ L’édition 2025 de I’m from Rennes a été celle de l’apprentissage de l’humilité… et de l’humidité ! Cette édition aura été difficile, pour l’équipe comme pour le public venu nous voir malgré tout, malgré le vent, la pluie, les plans B improvisés pour préserver les spectacles coûte que coûte…
➡️ Le concept de I’m From Rennes est exigeant : Permettre à toutes et tous d’accéder à des concerts de qualité, portés par des artistes du territoire, dans des lieux atypiques ou originaux. Mais cette gratuité a un coût, et 2025 nous a montré où se situent les limites. Nous ne pouvions pas continuer à proposer une programmation ambitieuse et à inviter dignement les artistes en ignorant cette réalité.
Alors, 2026 sera une édition de changement. Cette édition doit poser des bases saines, plus solides, pour que le festival et l’association puissent se projeter sereinement dans les années à venir.
Voilà pourquoi investir la salle de la Cité nous a paru une évidence. S’y installer, c’est renouer avec ce patrimoine culturel et artistique, le faire vivre et inscrire le festival dans cette continuité.
Alors oui, I’m From Rennes mute. Le changement dans le respect de la continuité, c’est pour nous la meilleure façon d’évoluer. Et cela ne se fera pas sans vous !
Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
La rentrée de la scène rennaise : 15e édition du 9 au 12 septembre 2026
La Confiserie
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Création de carnet en papier recyclé – Avec la Maison du livre, Place de la Mairie, Rennes 17 juillet 2026
- Créez votre carnet en papier recyclé Place de la Mairie Rennes 17 juillet 2026
- Visite méditative dans l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Basalt Rennes 17 juillet 2026
- les Vendredis du parc / Planetariums et Observation des étoiles, Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard, Rennes 17 juillet 2026
- les Vendredis du parc / Planetariums et Observation des étoiles Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes 17 juillet 2026