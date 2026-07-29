Festival Image Montagne face à l’Ossau Laruns
mercredi 12 août 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Festival Image Montagne face à l’Ossau
Station d’Artouste Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Prenez de la hauteur pour une soirée cinéma exceptionnelle face au pic du Midi d’Ossau. Accessible par la télécabine d’Artouste, cette projection en altitude proposera une sélection de films de montagne et d’aventure dans un décor spectaculaire, au cœur des Pyrénées. Une soirée entre belles images, rencontres et panorama unique. .
Station d’Artouste Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 91 10 contact@artouste.fr
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English : Festival Image Montagne face à l’Ossau
L’événement Festival Image Montagne face à l’Ossau Laruns a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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