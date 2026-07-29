Informations pratiques

Laruns

Festival Image Montagne face à l’Ossau

Station d’Artouste Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Prenez de la hauteur pour une soirée cinéma exceptionnelle face au pic du Midi d’Ossau. Accessible par la télécabine d’Artouste, cette projection en altitude proposera une sélection de films de montagne et d’aventure dans un décor spectaculaire, au cœur des Pyrénées. Une soirée entre belles images, rencontres et panorama unique. .

Station d’Artouste Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 91 10 contact@artouste.fr

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English : Festival Image Montagne face à l’Ossau

L’événement Festival Image Montagne face à l’Ossau Laruns a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées