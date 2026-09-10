Festival Impressions mutantes 2026 Grand Huit – Collectif Bonus Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Le festival Impressions Mutantes, dédié à l’auto et la micro-édition et aux objets imprimés en tous genres, ouvre les portes de sa troisième édition au Grand Huit.Pensé comme une alternative aux salons et foires d’édition, le festival Impressions Mutantes est une exposition-bibliothèque d’objets imprimés et de micro-éditions. Les objets exposés présentent des récits singuliers, racontés par des personnes qui s’extraient du monde de l’édition et de l’art institutionnel, et des formes produites dans des économies tout autant fragiles que précieuses.Rendez-vous du 10 septembre au 4 octobre 2026, du mercredi au vendredi de 14 h à 19 h et du samedi au dimanche de 11 h à 19 h.Vernissage le 9 septembre à partir de 18 h 30.???? Plus d’infos

Grand Huit – Collectif Bonus Nantes 44200

https://www.instagram.com/impressions.mutantes



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