Informations pratiques

Camplong

FESTIVAL INITIATION À CAPOEIRA

Square des gueules noires Camplong Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Festival Le petit phénomène , un festival d’arts vivants à Camplong

17h30 Initiation à la capoeira avec Lémia et Marcelo

1h au square des gueules noires

Exposition au café et square Buvette et restauration sur place Participation libre Réservation au 06 32 95 04 24

Festival Le petit phénomène , un festival d’arts vivants à Camplong

Dimanche 2 Aout 2026

16h à 17h Initiation à la danse consentie (contact et systema) avec Alessia et Marcelo (12 pers max sur réservation)

1h à la maison douze

17h30 Initiation à la capoeira avec Lémia et Marcelo

1h au square des gueules noires

19h00 Spectacle avoir un projet (clown parleur). Écrit et interprété par Marc Ravayrol

45 minutes au Grand Café

20h30 Spectacle tu cajoles (danse) écrit ezt interprété par Alessia L Wiss et Camilla Przysstawski

20 minutes au square des gueules noires

Exposition photos de Anna Saulle (édition 2025) au grand café et au square

Buvette et restauration sur place au bénéficie du festival !

!!! PARTICIPATION LIBRE POUR CHAQUE ÉVÈNEMENT !!!

Réservation au 06 32 95 04 24 .

Square des gueules noires Camplong 34260 Hérault Occitanie +33 6 32 95 04 24

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English : FESTIVAL INITIATION À CAPOEIRA

Le petit ph%E9nom%E8ne Festival, a performing arts festival in Camplong

5:30 p.m.: Introduction to capoeira with L%E9mia and Marcelo

1 hour at the Square des Gueules Noires

Exhibition at the café and square—Refreshments and food available on site—Admission by donation—Reservations at 06 32 95 04 24

L’événement FESTIVAL INITIATION À CAPOEIRA Camplong a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB