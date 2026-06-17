Festival Interfolk la Serbie à Aiguilhe Esplanade de la Salle Polyvalente Aiguilhe vendredi 24 juillet 2026.

Aiguilhe

Festival Interfolk la Serbie à Aiguilhe

Esplanade de la Salle Polyvalente 10 bis rue des Écoles Aiguilhe Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Dans le cadre du festival Interfolk, l’Ensemble Hajduk Stankosera de la Serbie sera en représentation à Aiguilhe.

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Esplanade de la Salle Polyvalente 10 bis rue des Écoles Aiguilhe 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 83 interfolk@gmail.com

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English :

As part of the Interfolk Festival, the Hajduk Stankosera Ensemble from Serbia will perform in Aiguilhe.

L’événement Festival Interfolk la Serbie à Aiguilhe Aiguilhe a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay