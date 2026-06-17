Festival Interfolk l’Afrique du Sud à Saint-Germain-Laprade Centre culturel Amphithéâtre extérieur Saint-Germain-Laprade
Festival Interfolk l’Afrique du Sud à Saint-Germain-Laprade Centre culturel Amphithéâtre extérieur Saint-Germain-Laprade mardi 21 juillet 2026.
Saint-Germain-Laprade
Festival Interfolk l’Afrique du Sud à Saint-Germain-Laprade
Centre culturel Amphithéâtre extérieur 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Dans le cadre du festival Interfolk, l’ensemble Ama Zebra Youth Organisation d’Afrique du Sud, sera en représentation à Saint Germain Laprade.
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Centre culturel Amphithéâtre extérieur 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 interfolk@gmail.com
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English :
As part of the Interfolk Festival, the Ama Zebra Youth Organization ensemble from South Africa will perform in Saint Germain Laprade.
L’événement Festival Interfolk l’Afrique du Sud à Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay