Festival Interfolk l’Afrique du Sud à Saint-Germain-Laprade Centre culturel Amphithéâtre extérieur Saint-Germain-Laprade

Saint-Germain-Laprade

Festival Interfolk l’Afrique du Sud à Saint-Germain-Laprade

Centre culturel Amphithéâtre extérieur 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Dans le cadre du festival Interfolk, l’ensemble Ama Zebra Youth Organisation d’Afrique du Sud, sera en représentation à Saint Germain Laprade.

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Centre culturel Amphithéâtre extérieur 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 interfolk@gmail.com

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English :

As part of the Interfolk Festival, the Ama Zebra Youth Organization ensemble from South Africa will perform in Saint Germain Laprade.

L’événement Festival Interfolk l’Afrique du Sud à Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay