Festival Interfolk le Costa Rica à Chadrac Chadrac
Festival Interfolk le Costa Rica à Chadrac Chadrac mardi 21 juillet 2026.
Chadrac
Festival Interfolk le Costa Rica à Chadrac
Place du Forum Chadrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Dans le cadre du festival Interfolk, la Fondation folklorique et culturelle La Malacrianza du Costa Rica sera en représentation à Chadrac.
.
Place du Forum Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99 interfolk@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Interfolk Festival, Costa Rica’s La Malacrianza Folklore and Cultural Foundation will be performing in Chadrac.
L’événement Festival Interfolk le Costa Rica à Chadrac Chadrac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay