Chadrac

Festival Interfolk le Costa Rica à Chadrac

Place du Forum Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Dans le cadre du festival Interfolk, la Fondation folklorique et culturelle La Malacrianza du Costa Rica sera en représentation à Chadrac.

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Place du Forum Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99 interfolk@gmail.com

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English :

As part of the Interfolk Festival, Costa Rica’s La Malacrianza Folklore and Cultural Foundation will be performing in Chadrac.

L’événement Festival Interfolk le Costa Rica à Chadrac Chadrac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay