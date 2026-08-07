Festival international de guitare Soirée du 7 aout 3 Concerts gratuits Place du clos Montauroux
vendredi 7 août 2026 · Place du clos · Montauroux
Informations pratiques
Montauroux
Festival international de guitare Soirée du 7 aout 3 Concerts gratuits
Place du clos Coeur du village de Montauroux Montauroux Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07
La guitare dans tous ses états, lors de ce Festival qui se déroule sur plusieurs jours, début août.
.
Place du clos Coeur du village de Montauroux Montauroux 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 50 41 00 mairie@ville-montauroux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The guitar in all its states, during this Festival which takes place over several days at the beginning of August.
L’événement Festival international de guitare Soirée du 7 aout 3 Concerts gratuits Montauroux a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence
À voir aussi à Montauroux (Var)
- Festival Musique Cordiale à Saint-Cassien Aventures 60 ans du lac chemin du Gabinet Montauroux 7 août 2026
- Festival international de guitare Soirée du 8 aout 3 Concerts gratuits Place du clos Montauroux 8 août 2026
- Festival international de guitare Soirée du 9 aout 3 Concerts gratuits Place du clos Montauroux 9 août 2026
- 43 ème Journées Européennes du Patrimoine à Montauroux Place du clos Montauroux 19 septembre 2026