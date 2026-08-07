UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montauroux

Festival international de guitare Soirée du 7 aout 3 Concerts gratuits Place du clos Montauroux

vendredi 7 août 2026 · Place du clos · Montauroux

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place du clos
Adresse
Coeur du village de Montauroux
Ville
83440 Montauroux
Département
Var
Tarif

Montauroux

Festival international de guitare Soirée du 7 aout 3 Concerts gratuits

Place du clos Coeur du village de Montauroux Montauroux Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :
2026-08-07

La guitare dans tous ses états, lors de ce Festival qui se déroule sur plusieurs jours, début août.
  .

Place du clos Coeur du village de Montauroux Montauroux 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 50 41 00  mairie@ville-montauroux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The guitar in all its states, during this Festival which takes place over several days at the beginning of August.

L’événement Festival international de guitare Soirée du 7 aout 3 Concerts gratuits Montauroux a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

À voir aussi à Montauroux (Var)