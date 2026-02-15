Festival International de la Bande Dessinée de Chambéry Parc des Expositions Chambéry

Festival International de la Bande Dessinée de Chambéry

Parc des Expositions 1725 avenue du Grand Ariétaz Chambéry Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

(tarif réduit 8 € étudiants et PMR sur présentation d’un justificatif)

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

2026-10-02

Le 4ème festival de BD en France fête ses 50 ans !

Il est devenu, au fil des années, un événement incontournable dans le monde de la bande dessinée, réputé pour sa convivialité avec les auteurs et son public.

Parc des Expositions 1725 avenue du Grand Ariétaz Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 33 95 89 chambery.bd@wanadoo.fr

English : Chambéry International Comics Festival

2nd oldest and 3rd most important Comics Festival in France, it has become over the years an major event in the world of comics, recognized for its friendliness with authors and its audience.

The 2023 Guest of Honor is Miss Prickly.

