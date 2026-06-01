Fabrication d’une phalère, Musée Savoisien, Chambéry

Fabrication d’une phalère 13 et 14 juin Musée Savoisien Savoie

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Atelier créatif avec les médiatrices du musée : décorez au repoussé une feuille de métal pour créer une phalère (élément de parure des chevaux à l’âge du Bronze). À emporter chez soi !

Dès 6 ans

Musée Savoisien Place de la Métropole, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33456424343 http://www.musee-savoisien.fr Collections à caractère régional, centrées sur l’histoire originale de Chambéry et de la Savoie. L’archéologie évoque les agriculteurs et artisans qui vivaient il y a 3.000 ans sur les rives du lac du Bourget ainsi que l’époque gallo-romaine. Le Moyen Âge est représenté par un fonds exceptionnel de Primitifs et de sculptures ainsi que par les peintures murales de Cruet (fin XIIIe siècle). Le parcours historique se poursuit dans les salons (XVIe-XVII) et par le fonds remarquable du médaillier de Savoie. Une approche ethnologique évoque la société agropastorale traditionnelle de la montagne. Accès en train, vélo, à pied, en voiture. Parkings à proximité.

Atelier créatif avec les médiatrices du musée : décorez au repoussé une feuille de métal pour créer une phalère (élément de parure des chevaux à l’âge du Bronze). À emporter chez soi !

© Pierre-Yves Videlier, Vaudrevange, exposition « Bric-à-brac pour les dieux ? », Lons-le-Saunier 2017