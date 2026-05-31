Découvrez l’industrie, un secteur qui forme et qui recrute !, Chambéry – DT SAVOIE, Chambéry

Découvrez l’industrie, un secteur qui forme et qui recrute ! Mardi 9 juin, 09h00 Chambéry – DT SAVOIE Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T11:00:00+02:00

L’industrie, pourquoi pas vous ? Venez découvrir le secteur de l’industrie. Des opportunités concrètes. Avec 200 000 recrutements prévus par an, la métallurgie recherche des profils à tous niveaux de qualification, dans des métiers variés, utiles et bien rémunérés.

Une conseillère de l’UIMM sera là pour vous présenter le secteur d’activité, les principaux métiers et les formations. Venez avec votre CV, nous échangerons autour de votre profil, de vos compétences et de vos aspirations. Prévoyez l

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L’industrie, pourquoi pas vous ? Venez découvrir le secteur de l’industrie. Des opportunités concrètes. #TousMobilisés Métiers de la métallurgie