Festival international de musique de chambre du Prieuré 62e édition Prieuré de Chirens Chirens

Chirens

Festival international de musique de chambre du Prieuré 62e édition

Prieuré de Chirens 161 rue Notre Dame du Gayet Chirens Isère

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

moins de 26 ans, handicaps et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-02 2026-08-07

62e festival de musique classique accueillant les plus grands artistes français et internationaux dans une église romane du XIe siècle à l’acoustique exceptionnelle. Cocktail d’après concert offert, en présence des musiciens.

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Prieuré de Chirens 161 rue Notre Dame du Gayet Chirens 38850 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 35 20 02 prieuredechirens@orange.fr

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English :

62nd classical music festival featuring the greatest French and international artists in an 11th-century Romanesque church with exceptional acoustics. Post-concert cocktail with musicians.

L’événement Festival international de musique de chambre du Prieuré 62e édition Chirens a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays Voironnais