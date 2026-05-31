Visite guidée du Moulin, Le moulin rose 242 route de Bilieu 38850 CHIRENS, Chirens

Visite guidée du Moulin 19 et 20 septembre Le moulin rose 242 route de Bilieu 38850 CHIRENS Isère

tarif au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée du moulin et marché artisanal

Le moulin rose 242 route de Bilieu 38850 CHIRENS 242 route de Bilieu 38850 Chirens Chirens 38850 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 48 34 42 85 http://legitedumoulin.fr Au XV siècle dans cette combe sur le ruisseau nommé le Cras, il y avait déjà un moulin qui fut détruit au fil du temps (1458).

Celui-ci a été construit en 1840, d’un soubassement en pierre et le dessus avec un matériau très local pris en sous-sol qui est constitué de sable et de calcaire ; une matière très friable c’est pour cette raison que les murs sont crépis à l’extérieure comme à l’intérieure.

C’est M. Alexis Richard-Martin qui a construit ce moulin, ensuite c’est son fils Michel dit Louis puis son petit-fils George Richard-Martin qui l’ont fait fonctionner chacun leur tour jusqu’en 1963.

Ce dernier livrait les boulangeries voironnaises. Il y a eu trois générations de meuniers et il y a eu aussi trois roues peut-être chacun la leur. Ils ont ajoutés chacun à leur tour des appareils pour moderniser le moulin mais cela impliquait de plus en plus de puissance.

La première roue était en bois d’un diamètre inconnu, la seconde métallique d’une épaisseur d’un mètre. Enfin, la dernière une roue est à augets (90 l d’eau chacun) mesure1,20 m.de large avec un diamètre de 7 m. Mise en place en 1936, acheter d’occasion au moulin de Mr. PION à Bossieu, démonter et remonter sur place. parking

Visite commentée du moulin et marché artisanal

©Pascal Allegret