Festival International de Violoncelle Concert Mozart au Japon Beauvais samedi 6 juin 2026.

203 Rue de Paris Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06 21:30:00

TRIO GEORGE SAND, VIOLAINE DESPEYROU ET MIEKO MIYASAKI

Voyage imaginaire de Mozart au Japon

Diana Ligeti Violoncelle
Virginie Buscail Violon
Anne-Lise Gastaldi Piano
Violaine Despeyroux Alto
Mieko Miyazaki Koto

Mozart Quatuor en sol mineur, Ouverture Der Schauspieldirektor ,
Sérénade de Don Giovanni, transcriptions pour trio à cordes et koto de Jean-Michel Ferran
Dai Fujikura Nui pour trio avec piano, commande du trio G. Sand
Yoshizawa Kengyo Chidori no kyoku pour koto
Misato Mochizuki Suikinkutsu pour quatuor avec piano et koto, commande du trio G. Sand

Mieko MIYAZAKI koto
Au café de Paris

Diana LIGETI violoncelle
Wolfgang MOZART, Quatuor avec piano (extrait du concert Mozart au Japon) par le trio George Sand et Violaine Despeyroux
203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 46 04  contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com

English :

GEORGE SAND TRIO, VIOLAINE DESPEYROU AND MIEKO MIYASAKI

Mozart’s Imaginary Journey to Japan
Diana Ligeti Cello
Virginie Buscail Violin
Anne-Lise Gastaldi Piano
Violaine Despeyroux Viola
Mieko Miyazaki Koto

Mozart: Quartet in G minor, Overture Der Schauspieldirektor ,
Serenade from Don Giovanni, transcriptions for string trio and koto by Jean-Michel Ferran
Dai Fujikura Nui for piano trio, commissioned by Trio G. Sand Trio
Yoshizawa Kengyo: Chidori no kyoku for koto
Misato Mochizuki Suikinkutsu for piano quartet and koto, commissioned by Trio G. Sand Sand

Mieko MIYAZAKI koto
At the Café de Paris

Diana LIGETI cello
Wolfgang MOZART, Piano Quartet (excerpt from the Mozart in Japan concert) by the George Sand Trio and Violaine Despeyroux

L’événement Festival International de Violoncelle Concert Mozart au Japon Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis

