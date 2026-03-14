Festival International de Violoncelle Expositions

203 Rue de Paris Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Exposition de Maïté Tanguy tisserande

Exposition de Bonsaïs

Exposition de lutherie, d’estampes japonaises, de kimonos

Exposition de l’extraordinaire violoncelle aux 100 autographes

Exposition de Maïté Tanguy tisserande

Exposition de Bonsaïs

Exposition de lutherie, d’estampes japonaises, de kimonos

Exposition de l’extraordinaire violoncelle aux 100 autographes .

203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 46 04 contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com

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English :

Exhibition of Maïté Tanguy ? weaver

Bonsai exhibition

Exhibition of violin making, Japanese prints and kimonos

Extraordinary cello with 100 autographs exhibition

L’événement Festival International de Violoncelle Expositions Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis