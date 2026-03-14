Festival International de Violoncelle Expositions Beauvais
Festival International de Violoncelle Expositions Beauvais vendredi 5 juin 2026.
Festival International de Violoncelle Expositions
203 Rue de Paris Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Exposition de Maïté Tanguy tisserande
Exposition de Bonsaïs
Exposition de lutherie, d’estampes japonaises, de kimonos
Exposition de l’extraordinaire violoncelle aux 100 autographes
Exposition de Maïté Tanguy tisserande
Exposition de Bonsaïs
Exposition de lutherie, d’estampes japonaises, de kimonos
Exposition de l’extraordinaire violoncelle aux 100 autographes .
203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 46 04 contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com
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English :
Exhibition of Maïté Tanguy ? weaver
Bonsai exhibition
Exhibition of violin making, Japanese prints and kimonos
Extraordinary cello with 100 autographs exhibition
L’événement Festival International de Violoncelle Expositions Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis