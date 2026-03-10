Festival International de Violoncelle Masterclass de violoncelle

Rue de Gesvres Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

MASTERCLASS DE VIOLONCELLE

Dai Miyata Violoncelle

Yoko Wakamatsu Traduction

Julien Gernay piano

Concerto de Samuel Barber

MASTERCLASS DE VIOLONCELLE

Dai Miyata Violoncelle

Yoko Wakamatsu Traduction

Julien Gernay piano

Concerto de Samuel Barber .

Rue de Gesvres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 46 04 contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com

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English :

CELLO MASTERCLASS

Dai Miyata Cello

Yoko Wakamatsu Translation

Julien Gernay piano

Concerto by Samuel Barber

L’événement Festival International de Violoncelle Masterclass de violoncelle Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis