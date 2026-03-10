Festival International de Violoncelle Masterclass de violoncelle Beauvais

Festival International de Violoncelle Masterclass de violoncelle Beauvais samedi 6 juin 2026.

Festival International de Violoncelle Masterclass de violoncelle

Rue de Gesvres Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06

MASTERCLASS DE VIOLONCELLE
Dai Miyata Violoncelle
Yoko Wakamatsu Traduction
Julien Gernay piano

Concerto de Samuel Barber
MASTERCLASS DE VIOLONCELLE
Dai Miyata Violoncelle
Yoko Wakamatsu Traduction
Julien Gernay piano

Concerto de Samuel Barber   .

Rue de Gesvres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 46 04  contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com

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English :

CELLO MASTERCLASS
Dai Miyata Cello
Yoko Wakamatsu Translation
Julien Gernay piano

Concerto by Samuel Barber

L’événement Festival International de Violoncelle Masterclass de violoncelle Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis

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