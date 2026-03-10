Festival Internationel de Violoncelle Rendez-vous musical au jardin Beauvais

Festival Internationel de Violoncelle Rendez-vous musical au jardin Beauvais dimanche 7 juin 2026.

Festival Internationel de Violoncelle Rendez-vous musical au jardin

203 Rue de Paris Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

RENDEZ-VOUS MUSICAL AU JARDIN
Avec l’OHB Orchestre d’Harmonie de Beauvais et Ken Gaku Kan Beauvais Kendo
Programme autour des musiques japonaises
RENDEZ-VOUS MUSICAL AU JARDIN
Avec l’OHB Orchestre d’Harmonie de Beauvais et Ken Gaku Kan Beauvais Kendo
Programme autour des musiques japonaises   .

203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 46 04  contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com

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English :

MUSICAL RENDEZVOUS IN THE GARDEN
With OHB Orchestre d’Harmonie de Beauvais and Ken Gaku Kan Beauvais Kendo
A program of Japanese music

L’événement Festival Internationel de Violoncelle Rendez-vous musical au jardin Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis

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