Festival Internationel de Violoncelle Rendez-vous musical au jardin

203 Rue de Paris Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

RENDEZ-VOUS MUSICAL AU JARDIN

Avec l’OHB Orchestre d’Harmonie de Beauvais et Ken Gaku Kan Beauvais Kendo

Programme autour des musiques japonaises

RENDEZ-VOUS MUSICAL AU JARDIN

Avec l’OHB Orchestre d’Harmonie de Beauvais et Ken Gaku Kan Beauvais Kendo

Programme autour des musiques japonaises .

203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 46 04 contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com

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English :

MUSICAL RENDEZVOUS IN THE GARDEN

With OHB Orchestre d’Harmonie de Beauvais and Ken Gaku Kan Beauvais Kendo

A program of Japanese music

L’événement Festival Internationel de Violoncelle Rendez-vous musical au jardin Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis