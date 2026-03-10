Festival Internationel de Violoncelle Rendez-vous musical au jardin Beauvais
Festival Internationel de Violoncelle Rendez-vous musical au jardin Beauvais dimanche 7 juin 2026.
Festival Internationel de Violoncelle Rendez-vous musical au jardin
203 Rue de Paris Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
RENDEZ-VOUS MUSICAL AU JARDIN
Avec l’OHB Orchestre d’Harmonie de Beauvais et Ken Gaku Kan Beauvais Kendo
Programme autour des musiques japonaises
RENDEZ-VOUS MUSICAL AU JARDIN
Avec l’OHB Orchestre d’Harmonie de Beauvais et Ken Gaku Kan Beauvais Kendo
Programme autour des musiques japonaises .
203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 46 04 contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
MUSICAL RENDEZVOUS IN THE GARDEN
With OHB Orchestre d’Harmonie de Beauvais and Ken Gaku Kan Beauvais Kendo
A program of Japanese music
L’événement Festival Internationel de Violoncelle Rendez-vous musical au jardin Beauvais a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis