Informations pratiques

Les Gonds

Festival itinérant

Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Gratuit pour les de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-22

Festival itinérant proposant du théâtre, des concerts et des spectacles pour tout public.

Restauration possible sur place.

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Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

A traveling festival featuring theater, concerts, and performances for audiences of all ages.

Food and drink are available on site.

L’événement Festival itinérant Les Gonds a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge