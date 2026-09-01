Festival itinérant Les Gonds
mardi 22 septembre 2026 · Les Gonds
Informations pratiques
Les Gonds
Festival itinérant
Les Gonds Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 12 EUR
Gratuit pour les de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-22
Festival itinérant proposant du théâtre, des concerts et des spectacles pour tout public.
Restauration possible sur place.
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Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
A traveling festival featuring theater, concerts, and performances for audiences of all ages.
Food and drink are available on site.
L’événement Festival itinérant Les Gonds a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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