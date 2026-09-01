UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Gonds

Festival itinérant Les Gonds

mardi 22 septembre 2026 · Les Gonds

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Ville
17100 Les Gonds
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5 12 Gratuit pour les de 12 ans

Les Gonds

Festival itinérant

Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Gratuit pour les de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-22

Festival itinérant proposant du théâtre, des concerts et des spectacles pour tout public.
Restauration possible sur place.
  .

Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A traveling festival featuring theater, concerts, and performances for audiences of all ages.
Food and drink are available on site.

L’événement Festival itinérant Les Gonds a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

À voir aussi à Les Gonds (Charente-Maritime)