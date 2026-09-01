Festival Itinérant Les Gonds Rue Hector Berlioz Les Gonds
mardi 29 septembre 2026 · Rue Hector Berlioz · Les Gonds
Informations pratiques
Les Gonds
Festival Itinérant Les Gonds
Rue Hector Berlioz Place de l’église Les Gonds Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-09-29 2026-10-02 2026-10-03
Dans le cadre du Festival Itinérant, profitez des différents spectacles, sous un chapiteau de cirque. Avec les compagnies Poly’sons et Beluga.
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Rue Hector Berlioz Place de l’église Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
As part of the Itin%E9rant Festival, enjoy a variety of shows under a circus tent. Featuring the Poly’sons and Beluga troupes.
L’événement Festival Itinérant Les Gonds Les Gonds a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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