Festival Itinérant Les Gonds Rue Hector Berlioz Les Gonds

Informations pratiques

Les Gonds

Festival Itinérant Les Gonds

Rue Hector Berlioz Place de l’église Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-09-29 2026-10-02 2026-10-03

Dans le cadre du Festival Itinérant, profitez des différents spectacles, sous un chapiteau de cirque. Avec les compagnies Poly’sons et Beluga.

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Rue Hector Berlioz Place de l’église Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

As part of the Itin%E9rant Festival, enjoy a variety of shows under a circus tent. Featuring the Poly’sons and Beluga troupes.

L’événement Festival Itinérant Les Gonds Les Gonds a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge