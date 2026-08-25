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AGENDA · Gray

Festival Jacques Brel De Grands Enfants Théâtre Gray

mardi 13 octobre 2026 · Théâtre · Gray

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre
Adresse
Avenue Révon
Ville
70100 Gray
Département
Haute-Saône
Tarif
6 6 14 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gray

Festival Jacques Brel De Grands Enfants

Théâtre Avenue Révon Gray Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 20:30:00
fin : 2026-10-13

Date(s) :
2026-10-13

Baroudeurs aux refrains mélodieux, Baptiste et Anatole se connaissent depuis l’enfance. Leur duo De Grands Enfants mêle chanson française, influences d’Anne Sylvestre, Charles Trenet, Sinsemilia et Tryo. Du Pays Basque à l’Inde et au Vietnam, ils partagent leur musique sur scène et à la télévision. Ils ont notamment marqué l’émission The Artist sur France Télévisions.   .

Théâtre Avenue Révon Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Festival Jacques Brel De Grands Enfants

L’événement Festival Jacques Brel De Grands Enfants Gray a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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