Festival Jacques Brel De Grands Enfants Théâtre Gray

Informations pratiques

Gray

Festival Jacques Brel De Grands Enfants

Théâtre Avenue Révon Gray Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:30:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

Baroudeurs aux refrains mélodieux, Baptiste et Anatole se connaissent depuis l’enfance. Leur duo De Grands Enfants mêle chanson française, influences d’Anne Sylvestre, Charles Trenet, Sinsemilia et Tryo. Du Pays Basque à l’Inde et au Vietnam, ils partagent leur musique sur scène et à la télévision. Ils ont notamment marqué l’émission The Artist sur France Télévisions. .

Théâtre Avenue Révon Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival Jacques Brel De Grands Enfants

L’événement Festival Jacques Brel De Grands Enfants Gray a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)