Cinéplage Rue de la Plage Gray

Informations pratiques

Gray

Cinéplage

Rue de la Plage Plage de Gray Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 18:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Profitez d’une belle soirée d’été pour vous rendre au Cinéplage sur le site de la plage à Gray.

Au programme un concert du groupe Blues Time à 19h suivie d’une séance de Cinéma en plein air à 21h, accompagnée d’animations, jeux, paddle, tombolas avec places de cinéma à gagner.

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue de la Plage Plage de Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 34 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéplage

L’événement Cinéplage Gray a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY