Cinéplage Rue de la Plage Gray
mardi 25 août 2026 · Rue de la Plage · Gray
Informations pratiques
Gray
Cinéplage
Rue de la Plage Plage de Gray Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Profitez d’une belle soirée d’été pour vous rendre au Cinéplage sur le site de la plage à Gray.
Au programme un concert du groupe Blues Time à 19h suivie d’une séance de Cinéma en plein air à 21h, accompagnée d’animations, jeux, paddle, tombolas avec places de cinéma à gagner.
Buvette et petite restauration sur place. .
Rue de la Plage Plage de Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 34 34
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English : Cinéplage
L’événement Cinéplage Gray a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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