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AGENDA · Gray

Cinéplage Rue de la Plage Gray

mardi 25 août 2026 · Rue de la Plage · Gray

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue de la Plage
Adresse
Plage de Gray
Ville
70100 Gray
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Gray

Cinéplage

Rue de la Plage Plage de Gray Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Profitez d’une belle soirée d’été pour vous rendre au Cinéplage sur le site de la plage à Gray.
Au programme un concert du groupe Blues Time à 19h suivie d’une séance de Cinéma en plein air à 21h, accompagnée d’animations, jeux, paddle, tombolas avec places de cinéma à gagner.
Buvette et petite restauration sur place.   .

Rue de la Plage Plage de Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 34 34 

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English : Cinéplage

L’événement Cinéplage Gray a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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