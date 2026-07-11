UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gray

Vide grenier Gray

dimanche 2 août 2026 · Gray

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Parc de la Maison Pour Tous
Ville
70100 Gray
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Gray

Vide grenier

Parc de la Maison Pour Tous Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Flâner sur les étals du traditionnel vide-greniers organisé par le pôle animation et culture de la ville de Gray.   .

Parc de la Maison Pour Tous Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 17  animation@ville-gray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Gray a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

À voir aussi à Gray (Haute-Saône)