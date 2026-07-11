AGENDA · Gray
Vide grenier Gray
dimanche 2 août 2026 · Gray
Informations pratiques
Gray
Vide grenier
Parc de la Maison Pour Tous Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Flâner sur les étals du traditionnel vide-greniers organisé par le pôle animation et culture de la ville de Gray. .
Parc de la Maison Pour Tous Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 17 animation@ville-gray.fr
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Gray a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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