Soirée Estivale Gray
vendredi 24 juillet 2026 · Gray
Informations pratiques
Gray
Soirée Estivale
Centre Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
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Centre Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 17 animation@ville-gray.fr
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English : Soirée Estivale
L’événement Soirée Estivale Gray a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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