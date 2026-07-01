Informations pratiques

Gray

Soirée Estivale

Centre Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Le , le centre-ville de Gray s’anime pour une ́ placée sous le signe de la ́, ́ !

̧ , vous donnent rendez-vous pour vous faire découvrir leurs – .

Participez à un ̀ – et profitez d’une ambiance festive avec des tout au long de la soirée. .

Centre Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 17 animation@ville-gray.fr

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English : Soirée Estivale

L’événement Soirée Estivale Gray a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY