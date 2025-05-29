Visite commentée Musée de l’Esperanto Gray
Visite commentée Musée de l’Esperanto Gray mardi 4 août 2026.
Gray
Visite commentée Musée de l’Esperanto
Rue Victor Hugo Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Seul et unique centre culturel esperanto en France, il contribue à la préservation et à l’archivage d’un patrimoine culturel universel.
Sur réservation. .
Rue Victor Hugo Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
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English : Visite commentée Musée de l’Esperanto
L’événement Visite commentée Musée de l’Esperanto Gray a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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