Gray

Visite commentée Musée de l’Esperanto

Rue Victor Hugo Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Seul et unique centre culturel esperanto en France, il contribue à la préservation et à l’archivage d’un patrimoine culturel universel.

Sur réservation. .

Rue Victor Hugo Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée Musée de l’Esperanto

L’événement Visite commentée Musée de l’Esperanto Gray a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY