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AGENDA · Gray

Kermesse solidaire Rue Sauzay Gray

samedi 22 août 2026 · Rue Sauzay · Gray

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Sauzay
Adresse
Halle Sauzay
Ville
70100 Gray
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Gray

Kermesse solidaire

Rue Sauzay Halle Sauzay Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :
2026-08-22

La ville de Gray vous invite à une kermesse solidaire.
Animations gratuites tout au long de la journée (Spectacle, concert, jeux, maquilleuse…)
Restauration sur place ou pique-nique.   .

Rue Sauzay Halle Sauzay Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 17  animation@ville-gray.fr

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English : Kermesse solidaire

L’événement Kermesse solidaire Gray a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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