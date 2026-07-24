Kermesse solidaire Rue Sauzay Gray

Informations pratiques

Gray

Kermesse solidaire

Rue Sauzay Halle Sauzay Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

La ville de Gray vous invite à une kermesse solidaire.

Animations gratuites tout au long de la journée (Spectacle, concert, jeux, maquilleuse…)

Restauration sur place ou pique-nique. .

Rue Sauzay Halle Sauzay Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 17 animation@ville-gray.fr

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English : Kermesse solidaire

L’événement Kermesse solidaire Gray a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY