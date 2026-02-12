Festival Jazz à Vauvert Rue Barbès Vauvert

Festival Jazz à Vauvert Rue Barbès Vauvert vendredi 26 juin 2026.

Festival Jazz à Vauvert

Rue Barbès Parc du Castellas Vauvert Gard

Début : Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-28

2026-06-26

Porté par l’association Jazz à Junas concerts, ateliers, rencontres et convivialité jazzy au cœur du territoire
Rue Barbès Parc du Castellas Vauvert 30600 Gard Occitanie 

English :

Supported by the Jazz à Junas association: concerts, workshops, encounters and jazzy conviviality in the heart of the region

