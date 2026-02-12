Fête votive à Vauvert Avenues Victor Hugo Vauvert

Fête votive à Vauvert

Chaque année au mois d’août, la fête votive de Vauvert rassemble des milliers de personnes dans les rues de la ville.

C’est la fête attendue de l’année…

.

English :

Every year in August, the Vauvert Votive Festival brings thousands of people together in the streets of the town.

It’s the most eagerly awaited festival of the year…

