FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES MAMZ’ELLE BEE SWING ORCHESTRA LE CUBE Saint-Gaudens

FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES MAMZ’ELLE BEE SWING ORCHESTRA

LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 22:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Le Cœur du Jazz bat en Comminges vibrez au rythme des grands talents !

Plongez dans l’ambiance pétillante des années 40-50 avec le Mamz’elle Bee Swing Orchestra, un mini big band au charme rétro et à l’énergie contagieuse. Porté par une chanteuse charismatique et pleine de vie, le groupe fait revivre la magie du swing hollywoodien à travers un répertoire mêlant glamour, humour et bonne humeur.

Avec leur premier album Runnin’ Wild, ils revisitent les grands classiques popularisés par Marilyn Monroe, Jane Russell, Betty Hutton ou Doris Day, dans des versions originales au style résolument vintage. Chaque note respire la joie, la liberté et l’élégance d’une époque où le swing faisait danser le monde.

Un véritable concentré de bonne humeur, de cuivres rutilants et de rythmes endiablés — Le Mamz’elle Bee Swing Orchestra nous invite à une expérience aussi festive qu’élégante.

Enjoy yourself !

LINE UP Sophie Pacific Chant Dhelia Fortin Trombone Alex Galinié Franck Mottin Saxophones Sebastien Castagné trompette 1 Cecile Vidal trompette 2 Damien Lucchese -Piano Caroline Itier Contrebasse Gaetan Demoen Batterie 17 .

LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Heart of Jazz beats in Comminges: vibrate to the rhythm of great talent!

L’événement FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES MAMZ’ELLE BEE SWING ORCHESTRA Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-02-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE