FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES NAAMLOZE TRIO LE CUBE Saint-Gaudens

FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES NAAMLOZE TRIO

LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Le Cœur du Jazz bat en Comminges vibrez au rythme des grands talents !

Né à l’automne 2023 dans un internat de Tarbes, le Naamloze Trio est la rencontre de trois jeunes musiciens animés par la même passion du jazz et le goût de la création. Très vite, l’évidence s’impose une complicité naturelle, une envie commune d’explorer, de composer et de repousser les limites du genre. Ensemble, ils donnent naissance à un univers vibrant, à mi-chemin entre jazz fusion, groove moderne et influences latines ou électroniques.

Inspirés par des artistes comme Robert Glasper, Tigran Hamasyan ou le Moses Yoofee Trio, ils tissent une musique hybride, énergique et libre, nourrie d’improvisation et d’un travail collectif exigeant. Chaque composition reflète leurs personnalités et leur sens du jeu en groupe, cherchant sans cesse cet équilibre entre technique, émotion et spontanéité.

Sur scène, le trio dégage une énergie communicative on sent la joie de jouer, la cohésion, l’amitié sincère qui les unit. Cette alchimie, c’est leur signature. Avec déjà plusieurs concerts et résidences à leur actif, le Naamloze Trio trace sa route avec sérieux et fraîcheur, symbole d’une nouvelle génération de musiciens pour qui le jazz est un terrain d’expression sans frontières

LINE UP Thomas Poulin-Barron Piano Dorian Beheregaray Bass Tom Sireix batterie . 17 .

LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Heart of Jazz beats in Comminges: vibrate to the rhythm of great talent!

L’événement FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES NAAMLOZE TRIO Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-02-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE