FESTIVAL JAZZ EN TECH AU CLOÎTRE Saint-Génis-des-Fontaines
dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Génis-des-Fontaines
Informations pratiques
Saint-Génis-des-Fontaines
FESTIVAL JAZZ EN TECH AU CLOÎTRE
13 Rue Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-26
À la tombée du jour, laissez-vous porter par deux soirées de jazz dans le cadre enchanteur du cloître.
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13 Rue Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33
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English :
%C0 As the day draws to a close, let yourself be swept away by two evenings of jazz in the enchanting setting of the cloister.
L’événement FESTIVAL JAZZ EN TECH AU CLOÎTRE Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-24 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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