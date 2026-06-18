SOIREE GOURMANDE EN PYRENEES MEDITERRANEE Saint-Génis-des-Fontaines
SOIREE GOURMANDE EN PYRENEES MEDITERRANEE Saint-Génis-des-Fontaines mercredi 5 août 2026.
Saint-Génis-des-Fontaines
SOIREE GOURMANDE EN PYRENEES MEDITERRANEE
Place Jean Rolland Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:30:00
fin : 2026-08-05 22:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Cette semaine échappe à la règle, la soirée gourmande aura lieu le mercredi !
Partez à la découverte des saveurs du terroir et des produits frais. Profitez des longues soirées d’été pour flâner, faire des emplettes et trouver le cadeau souvenir idéal… ou dégustez sur place dans une ambiance festive et musicale !
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Place Jean Rolland Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
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English :
This week is an exception to the rule—the gourmet evening will take place on Wednesday!
Come discover local flavors and fresh produce. Take advantage of the long summer evenings to stroll, shop, and find the perfect souvenir… or enjoy a taste right there in a festive, musical atmosphere!
L’événement SOIREE GOURMANDE EN PYRENEES MEDITERRANEE Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-18 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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