FESTIVAL LYRIQUE CHANTS DE LA TERRE MUSIQUES TRADITIONNELLES Saint-Génis-des-Fontaines
FESTIVAL LYRIQUE CHANTS DE LA TERRE MUSIQUES TRADITIONNELLES Saint-Génis-des-Fontaines mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Génis-des-Fontaines
FESTIVAL LYRIQUE CHANTS DE LA TERRE MUSIQUES TRADITIONNELLES
Rue de l’Église Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Tarif : 16 – 16 – 16
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22 22:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Concert “Chants de la terre, Musiques traditionnelles” avec le Why Notes Trio
Offrez-vous une parenthèse musicale poétique au cœur de l’église.
Sur réservation. Plein tarif 16€, tarif réduit 12€ (enfants 18 ans, étudiant).
Billetterie sur place le soir même dans la limite des places restantes.
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Rue de l’Église Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
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English :
Chants de la terre, Musiques traditionnelles? concert with Why Notes Trio
Enjoy a poetic musical interlude in the heart of the church.
Reservations required. Full 16? price, reduced 12? price (children under 18, students).
Tickets sold on site on the evening of the concert, subject to availability.
L’événement FESTIVAL LYRIQUE CHANTS DE LA TERRE MUSIQUES TRADITIONNELLES Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-20 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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