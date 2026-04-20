Saint-Génis-des-Fontaines

FESTIVAL LYRIQUE CHANTS DE LA TERRE MUSIQUES TRADITIONNELLES

Rue de l’Église Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 – 16

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22 22:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Concert “Chants de la terre, Musiques traditionnelles” avec le Why Notes Trio

Offrez-vous une parenthèse musicale poétique au cœur de l’église.

Sur réservation. Plein tarif 16€, tarif réduit 12€ (enfants 18 ans, étudiant).

Billetterie sur place le soir même dans la limite des places restantes.

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Rue de l’Église Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

Chants de la terre, Musiques traditionnelles? concert with Why Notes Trio

Enjoy a poetic musical interlude in the heart of the church.

Reservations required. Full 16? price, reduced 12? price (children under 18, students).

Tickets sold on site on the evening of the concert, subject to availability.

L’événement FESTIVAL LYRIQUE CHANTS DE LA TERRE MUSIQUES TRADITIONNELLES Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-20 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE