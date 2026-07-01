Informations pratiques

Saint-Génis-des-Fontaines

FESTIVAL JAZZ EN TECH AU CLOÎTRE

13 Rue Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

À la tombée du jour, laissez-vous porter par une soirée de jazz dans le cadre enchanteur du cloître.

.

13 Rue Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 As the day draws to a close, let yourself be swept away by an evening of jazz in the enchanting setting of the cloister.

L’événement FESTIVAL JAZZ EN TECH AU CLOÎTRE Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-27 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE