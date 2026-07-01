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FESTIVAL JAZZ EN TECH AU CLOÎTRE Saint-Génis-des-Fontaines

lundi 27 juillet 2026 · Saint-Génis-des-Fontaines

FESTIVAL JAZZ EN TECH AU CLOÎTRE Saint-Génis-des-Fontaines

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
13 Rue Clemenceau
Ville
66740 Saint-Génis-des-Fontaines
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Saint-Génis-des-Fontaines

FESTIVAL JAZZ EN TECH AU CLOÎTRE

13 Rue Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

À la tombée du jour, laissez-vous porter par une soirée de jazz dans le cadre enchanteur du cloître.
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13 Rue Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33 

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English :

%C0 As the day draws to a close, let yourself be swept away by an evening of jazz in the enchanting setting of the cloister.

L’événement FESTIVAL JAZZ EN TECH AU CLOÎTRE Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-27 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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