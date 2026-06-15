CONCERT CHORALE INTERNATIONALE DE L’ALBERA C’EST LA FÊTE Saint-Génis-des-Fontaines
CONCERT CHORALE INTERNATIONALE DE L’ALBERA C’EST LA FÊTE Saint-Génis-des-Fontaines mardi 28 juillet 2026.
Saint-Génis-des-Fontaines
CONCERT CHORALE INTERNATIONALE DE L’ALBERA C’EST LA FÊTE
13 rue Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Un moment musical chaleureux, à partager en toute simplicité.
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13 rue Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
A heartwarming musical moment, easy to share.
L’événement CONCERT CHORALE INTERNATIONALE DE L’ALBERA C’EST LA FÊTE Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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