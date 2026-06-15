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CONCERT CHORALE INTERNATIONALE DE L’ALBERA C’EST LA FÊTE Saint-Génis-des-Fontaines

CONCERT CHORALE INTERNATIONALE DE L’ALBERA C’EST LA FÊTE Saint-Génis-des-Fontaines

CONCERT CHORALE INTERNATIONALE DE L’ALBERA C’EST LA FÊTE Saint-Génis-des-Fontaines mardi 28 juillet 2026.

Adresse : 13 rue Clemenceau

Ville : 66740 Saint-Génis-des-Fontaines

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Saint-Génis-des-Fontaines

CONCERT CHORALE INTERNATIONALE DE L’ALBERA C’EST LA FÊTE

13 rue Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Un moment musical chaleureux, à partager en toute simplicité.
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13 rue Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

A heartwarming musical moment, easy to share.

L’événement CONCERT CHORALE INTERNATIONALE DE L’ALBERA C’EST LA FÊTE Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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