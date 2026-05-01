Festival Jazz Pourpre | Akoda invite Géraldine Laurent Bergerac
Festival Jazz Pourpre | Akoda invite Géraldine Laurent Bergerac samedi 30 mai 2026.
Bergerac
Festival Jazz Pourpre | Akoda invite Géraldine Laurent
Place Gambetta Bergerac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 22:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Le son-signature d’une fusion entre jazz et balades créoles puissant, viscéral, immédiat !
Valérie Chane Tef et ses complices d’Akoda se sont fait un nom de ce son qu’ils peaufinent depuis plus d’une décennie un embarquement enthousiaste dans des balades créoles forgeant l’identité et la joie de vivre contagieuse d’Akoda. Voix en tête, ça chante réunionnais, guadeloupéen, martiniquais ou langue imaginaire.
C’est une tradition vivante que le groupe réinvente et nous transmet avec son groove jazz cœurs battants, corps dansants, émotions à fleur de peau.
Saxophoniste alto et compositrice, Géraldine Laurent se distingue par un langage musical intimement ancré dans l’histoire du jazz. Héritière des grands musiciens africains-américains, de Sonny Rollins à Charlie Parker en passant par John Coltrane, c’est une improvisatrice remarquable et une leader confirmée. .
Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com
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English : Festival Jazz Pourpre | Akoda invite Géraldine Laurent
L’événement Festival Jazz Pourpre | Akoda invite Géraldine Laurent Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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