Bergerac

Festival Jazz Pourpre | Concert d’inauguration Jive Machine trio

Place Gambetta Bergerac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Imaginez un piano sur roulettes d’où sortirait le son d’une contrebasse, d’une guitare, et des chansons swing et endiablées. C’est l’idée folle de LA JIVE MACHINE Pour amener le jive dans les rues, le trio a fabriqué une machine qui peut déambuler en toute autonomie. Grâce à un piano monté sur une plateforme à roulettes et équipé d’un système de sonorisation nomade, le groupe se produit dans les parcs, les jardins, les endroits où il n’y a pas d’électricité, pas d’eau, là où aucun groupe de swing n’a osé s’aventurer ! .

Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Festival Jazz Pourpre | Concert d’inauguration Jive Machine trio

L’événement Festival Jazz Pourpre | Concert d’inauguration Jive Machine trio Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides