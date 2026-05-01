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Festival Jazz Pourpre | Concert d’inauguration Jive Machine trio Bergerac

Festival Jazz Pourpre | Concert d’inauguration Jive Machine trio Bergerac

Festival Jazz Pourpre | Concert d’inauguration Jive Machine trio Bergerac vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Place Gambetta

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 20 20 20

Bergerac

Festival Jazz Pourpre | Concert d’inauguration Jive Machine trio

Place Gambetta Bergerac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Imaginez un piano sur roulettes d’où sortirait le son d’une contrebasse, d’une guitare, et des chansons swing et endiablées. C’est l’idée folle de LA JIVE MACHINE Pour amener le jive dans les rues, le trio a fabriqué une machine qui peut déambuler en toute autonomie. Grâce à un piano monté sur une plateforme à roulettes et équipé d’un système de sonorisation nomade, le groupe se produit dans les parcs, les jardins, les endroits où il n’y a pas d’électricité, pas d’eau, là où aucun groupe de swing n’a osé s’aventurer !   .

Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Festival Jazz Pourpre | Concert d’inauguration Jive Machine trio

L’événement Festival Jazz Pourpre | Concert d’inauguration Jive Machine trio Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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