Festival Jazz Pourpre | Inauguration du festival et du village Bergerac
Festival Jazz Pourpre | Inauguration du festival et du village Bergerac vendredi 29 mai 2026.
Bergerac
Festival Jazz Pourpre | Inauguration du festival et du village
Place Gambetta Bergerac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Le chapiteau alias La Boîte de Jazz, le Village des Artistes et des Créateurs des Métiers d’Art, le Marché Gourmand et ses produits locaux, sont impatients de vous accueillir. L’inauguration officielle du Festival Jazz Pourpre en Périgord a lieu le vendredi 29 mai à 18h00, place Gambetta, en présence de nos partenaires (Ville, CAB, Département, Région).
Comme toujours, Il y aura le chapiteau La Boîte de Jazz et la deuxième scène en plein air Le Village au centre du Village des Artistes et du Marché Gourmand. Cette scène présente des concerts acoustiques, propices au partage d’émotions musicales sans artifice. Cette année encore, nous plongerons, le temps d’un week-end, au cœur du Jazz, du Swing, du Blues et du Funk. .
Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com
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English : Festival Jazz Pourpre | Inauguration du festival et du village
L’événement Festival Jazz Pourpre | Inauguration du festival et du village Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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