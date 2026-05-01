Gardonne

Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Conte-férence

Salle des fetes Gardonne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:30:00

fin : 2026-05-22 15:30:00

Date(s) :

2026-05-22

SO JAZZ QUARTET

Au fur et à mesure d’une playlist, les thèmes abordés seront La fusion des traditions musicales

– de l’Afrique, de l’Europe, de l’Amérique du Sud …

– de l’histoire des lieux des personnages

Ce concert/conférence sera un moment interactif entre les enfants et 4 musiciens pédagogues, originaires de Dordogne, de Lot-et-Garonne et de la Gironde.

Laurent CLAVERIE, sax Davy LOURADOUR, piano

Patrick PUECH, contrebasse Jimmy TOYES, batterie. .

Salle des fetes Gardonne 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Conte-férence

L’événement Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Conte-férence Gardonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides