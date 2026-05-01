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Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Conte-férence Gardonne

Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Conte-férence Gardonne

Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Conte-férence Gardonne vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Salle des fetes

Ville : 24680 Gardonne

Département : Dordogne

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Gardonne

Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Conte-férence

Salle des fetes Gardonne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:30:00
fin : 2026-05-22 15:30:00

Date(s) :
2026-05-22

SO JAZZ QUARTET
Au fur et à mesure d’une playlist, les thèmes abordés seront La fusion des traditions musicales
– de l’Afrique, de l’Europe, de l’Amérique du Sud …
– de l’histoire des lieux des personnages
Ce concert/conférence sera un moment interactif entre les enfants et 4 musiciens pédagogues, originaires de Dordogne, de Lot-et-Garonne et de la Gironde.

Laurent CLAVERIE, sax Davy LOURADOUR, piano
Patrick PUECH, contrebasse Jimmy TOYES, batterie.   .

Salle des fetes Gardonne 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Conte-férence

L’événement Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Conte-férence Gardonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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