Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Conte-férence Gardonne
Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Conte-férence Gardonne vendredi 22 mai 2026.
Gardonne
Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Conte-férence
Salle des fetes Gardonne Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:30:00
fin : 2026-05-22 15:30:00
Date(s) :
2026-05-22
SO JAZZ QUARTET
Au fur et à mesure d’une playlist, les thèmes abordés seront La fusion des traditions musicales
– de l’Afrique, de l’Europe, de l’Amérique du Sud …
– de l’histoire des lieux des personnages
Ce concert/conférence sera un moment interactif entre les enfants et 4 musiciens pédagogues, originaires de Dordogne, de Lot-et-Garonne et de la Gironde.
Laurent CLAVERIE, sax Davy LOURADOUR, piano
Patrick PUECH, contrebasse Jimmy TOYES, batterie. .
Salle des fetes Gardonne 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com
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English : Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Conte-férence
L’événement Festival Jazz Pourpre | Concert pédagogique Jeune Public Conte-férence Gardonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides