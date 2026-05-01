Bergerac

Festival Jazz Pourpre | Déambulation dans Bergerac Les troubadours du Dursley Big Band

Centre-ville Bergerac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30 11:45:00

Date(s) :

2026-05-30

Déambulation dans Bergerac COMBO LES TROUBADOURS DU DURSLEY BIG BAND (UK)

Co-organisé avec le Comité de Jumelage Bergerac-Dursley.

En partenariat avec la Fédération des Commerçants de Bergerac et de l’Union Interprofessionnelle Bergeracoise

Commençons ce week-end par une ballade en musique au cœur de Bergerac.

Accès libre pour le public. .

Centre-ville Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Festival Jazz Pourpre | Déambulation dans Bergerac Les troubadours du Dursley Big Band

L’événement Festival Jazz Pourpre | Déambulation dans Bergerac Les troubadours du Dursley Big Band Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides