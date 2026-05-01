Festival Jazz Pourpre | Déambulation dans Bergerac Les troubadours du Dursley Big Band Bergerac
Festival Jazz Pourpre | Déambulation dans Bergerac Les troubadours du Dursley Big Band Bergerac samedi 30 mai 2026.
Bergerac
Festival Jazz Pourpre | Déambulation dans Bergerac Les troubadours du Dursley Big Band
Centre-ville Bergerac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 11:45:00
Date(s) :
2026-05-30
Déambulation dans Bergerac COMBO LES TROUBADOURS DU DURSLEY BIG BAND (UK)
Co-organisé avec le Comité de Jumelage Bergerac-Dursley.
En partenariat avec la Fédération des Commerçants de Bergerac et de l’Union Interprofessionnelle Bergeracoise
Commençons ce week-end par une ballade en musique au cœur de Bergerac.
Accès libre pour le public. .
Centre-ville Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com
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English : Festival Jazz Pourpre | Déambulation dans Bergerac Les troubadours du Dursley Big Band
L’événement Festival Jazz Pourpre | Déambulation dans Bergerac Les troubadours du Dursley Big Band Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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