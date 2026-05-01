Festival Jazz Pourpre | Dursley Big Band Bergerac
Festival Jazz Pourpre | Dursley Big Band Bergerac samedi 30 mai 2026.
Bergerac
Festival Jazz Pourpre | Dursley Big Band
Place Gambetta Bergerac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:15:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Dursley Big Band a été formé en 2024 pour répondre à la demande de la population et des musiciens de la région ayant un lien avec la ville de Dursley anciens élèves de l’école Rednock, enseignants, musiciens professionnels, étudiants, amis et famille des musiciens du groupe. Ainsi est né le Dursley Big Band , dont le but est d’offrir une opportunité agréable et ambitieuse aux musiciens locaux de jouer des arrangements de big band jazz sur des scènes régionales.
Dirigé par Jason Andrews, le big band est composé de 19 musiciens amateurs
une section de cuivres de 7 saxophones (3 alto, 3 tenor, 1 baryton) 4 trombones 4 trompettes
guitare électrique clavier guitare basse batterie .
Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Jazz Pourpre | Dursley Big Band
L’événement Festival Jazz Pourpre | Dursley Big Band Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Balade guidée de Bergerac face au restaurant Le Bellevue Bergerac 8 mai 2026
- Dédicace avec Franck Marro la colline aux livres Bergerac 9 mai 2026
- Les sentiers de l’éphémère | toc toc wahouu mmhhh Theatre La Gargouille Bergerac 9 mai 2026
- Les sentiers de l’éphémère | Les mots des maux Theatre La Gargouille Bergerac 11 mai 2026
- L’œuvre du café Le printemps des cimetières Pont Saint-Jean Bergerac 11 mai 2026