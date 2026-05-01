Bergerac

Festival Jazz Pourpre | Dursley Big Band

Place Gambetta Bergerac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:15:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dursley Big Band a été formé en 2024 pour répondre à la demande de la population et des musiciens de la région ayant un lien avec la ville de Dursley anciens élèves de l’école Rednock, enseignants, musiciens professionnels, étudiants, amis et famille des musiciens du groupe. Ainsi est né le Dursley Big Band , dont le but est d’offrir une opportunité agréable et ambitieuse aux musiciens locaux de jouer des arrangements de big band jazz sur des scènes régionales.

​Dirigé par Jason Andrews, le big band est composé de 19 musiciens amateurs

une section de cuivres de 7 saxophones (3 alto, 3 tenor, 1 baryton) 4 trombones 4 trompettes

guitare électrique clavier guitare basse batterie .

Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Festival Jazz Pourpre | Dursley Big Band

L’événement Festival Jazz Pourpre | Dursley Big Band Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides