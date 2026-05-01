Bergerac

Festival Jazz Pourpre | El Viento

Place Gambetta Bergerac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:15:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’AUTHENTICITÉ INSTRUMENTALE QUI CAPTIVE SANS DIRE UN MOT

El Viento souffle l’âme du Jazz Manouche et les passions latines dans un tourbillon instrumental envoûtant. Ce duo unit la magie du Violon de Sylvain Proudhom Tommasino à la Guitare d’Aurore Dulucq, qui navigue entre guitare Classique et Manouche selon les morceaux.

Leur univers purement instrumental voyage entre les grands standards du Jazz Manouche de Django Reinhardt et les chefs-d’œuvre incontournables comme Libertango d’Astor Piazzola ou Isn’t she lovely de Stevie Wonder.

Sans une parole, leur dialogue musical transcende les frontières, créant cette complicité instrumentale où les notes racontent une histoire. .

Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Festival Jazz Pourpre | El Viento

L’événement Festival Jazz Pourpre | El Viento Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides