Bergerac

Festival Jazz Pourpre | Hommage à Benny Goodman et Lionel Hampton

Place Gambetta Bergerac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Jérôme Gatius et Felix Robin Quartet propose un hommage vivant et incarné à l’un des formats les plus emblématiques du jazz le quartet clarinette–vibraphone popularisé par Benny Goodman et Lionel Hampton. Loin d’une reconstitution figée, ce projet s’inscrit dans une démarche artistique actuelle, où le respect de la tradition se mêle à une liberté d’interprétation assumée. La musique respire, swingue, dialogue et surprend, portée par des arrangements soignés et une forte complicité entre les musiciens. Sur scène, le quartet déploie une énergie communicative et une élégance naturelle, invitant le public à redécouvrir l’esprit du swing sous un jour moderne, accessible aussi bien aux amateurs de jazz classique qu’aux auditeurs curieux et néophytes.

​Jérôme GATIUS, clarinette Félix ROBIN, vibraphone Thierry OLÉ, piano Guillaume NOUAUX, batterie. .

Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Festival Jazz Pourpre | Hommage à Benny Goodman et Lionel Hampton

L’événement Festival Jazz Pourpre | Hommage à Benny Goodman et Lionel Hampton Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides