Bergerac

Festival Jazz Pourpre | Matelyn Alicia (US)

Place Gambetta Bergerac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’auteure-compositrice-interprète et actrice primée Matelyn Alicia revient en Dordogne avec son événement estival phare, une série de concerts Vineyard Concert Series , qui a débuté il y a quatre ans par des concerts dans différents vignobles du Sud-Ouest de la France avant de devenir une tournée estivale européenne.

Cette année, la tournée s’ouvre sur sa toute première apparition en festival elle montera sur la scène du festival Jazz Pourpre en Périgord, à Bergerac , accompagnée de quatre musiciens de la région. Son premier album de jazz très attendu, Birthright , un voyage émouvant à travers des compositions originales, mêlant une voix envoûtante à des arrangements élégants, véritable hommage à l’âge d’or du jazz, sortira cet automne. Elle est plus qu’honorée de présenter quelques titres en live à Jazz Pourpre ! .

Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Festival Jazz Pourpre | Matelyn Alicia (US)

L’événement Festival Jazz Pourpre | Matelyn Alicia (US) Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides