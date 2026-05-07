Bergerac

Festival Jazz Pourpre | Naïma Quartet

Place Gambetta Bergerac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Mené par la captivante contrebassiste et chanteuse Naïma Girou depuis 2016, Le NaIma Quartet est soudé par un son singulier et puissant construit au fil du temps, et par une profonde amitié, qu’ils nous font partager chaleureusement. Si le son du Naïma Quartet est si spécial, c’est qu’il met en valeur chacun d’eux. Les influences et les caractères se croisent dans une harmonie fraîche et naturelle.

La voix claire et envoûtante de Naïma flotte sur les envolées de Jules Le Risbé au piano, traversées par le frémissement magnétique de la guitare de John Owens. Leurs sons résonnent et rebondissent aux impulsions de Thomas Domene à la batterie, entrelacé par la contrebasse de Naïma.

​Naïma GIROU, voix & contrebasse Jules LE RISBÉ, piano & Fhodes John OWENS, guitare Thomas DOMÉNÉ, batterie .

Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Festival Jazz Pourpre | Naïma Quartet

L’événement Festival Jazz Pourpre | Naïma Quartet Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides