Bergerac

Festival Jazz Pourpre | Yacouba trio

Place Gambetta Bergerac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Aux côtés de Nicolas NOËL et Hakim MOLINA, David Yacouba JACOB développe un répertoire entièrement original, composé et signé par lui-même, où la mélodie, le Groove et la narration se répondent et s’entrelacent.

Leur musique célèbre le Swing né de la rencontre parfois tragique entre les cultures européennes, africaines et caribéennes une véritable Créolisation des sons, des rythmes et des influences.

Inspiré par les voyages, les racines et la diversité culturelle, le trio parvient à rendre le jazz accessible sans renoncer à l’exigence artistique ni à la profondeur de l’improvisation.

David Yacouba JACOB, compositeur & contrebasse Nicolas NÖEL, piano Hakim MOLINA, batterie .

Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Festival Jazz Pourpre | Yacouba trio

L’événement Festival Jazz Pourpre | Yacouba trio Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides