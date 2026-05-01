Bergerac

Festival Jazz Pourpre | Yvi duo

Place Gambetta Bergerac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:15:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Éléonore Balsamo guitare rythmique

Valentin Foulon saxophones​

Les compositions musicales du duo sillonnent des champs musicaux variés, Latin, Jazz, Flamenco, Cumbia, etc.

Leurs interprétations intimistes ou dansantes sont portées par une puissance rythmique et des mélodies qui promettent de vous faire vibrer ! .

Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Festival Jazz Pourpre | Yvi duo

L’événement Festival Jazz Pourpre | Yvi duo Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides