Festival Jazz Pourpre | Yvi duo Bergerac
Festival Jazz Pourpre | Yvi duo Bergerac samedi 30 mai 2026.
Bergerac
Festival Jazz Pourpre | Yvi duo
Place Gambetta Bergerac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:15:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Éléonore Balsamo guitare rythmique
Valentin Foulon saxophones
Les compositions musicales du duo sillonnent des champs musicaux variés, Latin, Jazz, Flamenco, Cumbia, etc.
Leurs interprétations intimistes ou dansantes sont portées par une puissance rythmique et des mélodies qui promettent de vous faire vibrer ! .
Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Jazz Pourpre | Yvi duo
L’événement Festival Jazz Pourpre | Yvi duo Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Dédicace avec Franck Marro la colline aux livres Bergerac 9 mai 2026
- Les sentiers de l’éphémère | toc toc wahouu mmhhh Theatre La Gargouille Bergerac 9 mai 2026
- Les sentiers de l’éphémère | Les mots des maux Theatre La Gargouille Bergerac 11 mai 2026
- L’œuvre du café Le printemps des cimetières Pont Saint-Jean Bergerac 11 mai 2026
- Le Rocksane | Tribute Beatles Centre culturel Michel Manet Bergerac 12 mai 2026